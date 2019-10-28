Большой этнографический диктант пройдет в Иркутской области 1 ноября

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября во всех субъектах России и за рубежом. Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная акция проводится уже четвертый год подряд. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.

Организаторы - Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов - общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, в прошлом году диктант написали более 390 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом. В Иркутской области акцию поддержали около 1 500 участников. Ознакомиться со всеми площадками можно на официальном сайте www.miretno.ru и на сайте министерства образования Иркутской области https://irkobl.ru/sites/minobr/news/827597/