Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале

Фото: А. Фёдоров

«30% россиян хотели бы посетить Байкал, но доезжает только 8%», – говорит Наталья Волощенко, директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка. Что их останавливает? Как увеличить турпоток и средний чек туриста? Что для этого надо сделать?

Встреча с потенциальными инвесторами проекта "Южное побережье Байкала" прошла в формате экскурсии: так предприниматели смогли посмотреть на Иркутск глазами туристов. Участники встречи посетили памятник адмиралу Колчаку, Знаменский монастырь, проехались по улице Большой (Карла Маркса), вспомнили про пожар, когда деревянный Иркутск сгорел, после чего на главной улице города стали строить каменные здания, подъехали к памятнику Александру III, установленному в честь постройки Транссиба, заглянули в музей Сукачева, мецената, общественного деятеля, городского головы с 1886 по 1898 годы.

Фото: А. Фёдоров

А куратор проекта "Южное побережье Байкала" Наталья Волощенко рассказала инвесторам о том, как продвигается работа по реализации стратегии развития туризма в регионе.

Пора развивать «тихий» экспорт…

Иркутская область в последнее время показывает отличные темпы роста валового регионального продукта (ВРП), но происходит он в основном за счет добывающего сектора. Сейчас на него приходится около 30% ВРП, при этом основную часть выручки формируют две компании.

Несырьевые отрасли либо демонстрируют очень вялый рост, либо стагнируют. По мнению Натальи Волощенко, региону необходимо уменьшать сырьевую зависимость и развивать направления, которые в будущем внесут ощутимый вклад в региональную экономику. На роль «тихого» экспорта, по ее мнению, вполне может претендовать туризм.

Фото: А. Фёдоров

– Во всем мире туризм считают не столько отраслью, сколько экономически явлением. Туризм давно не воспринимается исключительно как отдых, это перемещение людей зачастую с большими деньгами в пространстве и во времени. Чем привлекательнее территория, куда едет турист, чем больше его целей она «закрывает», тем больше денег человек оставляет там. По темпам роста туризм занимает в мировом валом продукте первое место, а по удельному весу – третье. У нас же в регионе совсем другая картина: на долю туризма в ВРП Иркутской области приходится менее одного процента.

...и получать мультипликативный эффект от туризма

Очень многие города – Лондон, Сингапур, Барселона, Анталия – ведут осознанную политику в сфере туризма. Они понимают, что деньги туристов, вложенные в экономику, имеют мультипликативный эффект и оживляют многие другие отрасли.

– Посмотрите на Лондон, – говорит Наталья. – Как он cтроит политику развития города, с точки зрения удобства населения, с точки зрения удобства населения, с точки зрения туристического трафика. Архитектурный план города построен таким образом, что многие объекты показа специально строят на окраинах города. Это позволяет перераспределить туристические потоки, выровнять антропогенную нагрузку, чтобы вокруг крупного объекта показа мог развиваться малый и микробизнес, район заселялся населением и развивался транспорт.

Фото: А. Фёдоров

У нас в регионе, к сожалению, такой осознанной и стройной политики по развитию туризма не было. Поэтому Сбербанком совместно с правительством Иркутской области и активным бизнес-сообществом была разработана стратегия «Южное побережье Байкала». Она касается не только Иркутской области, но и Байкальского региона в целом, потому что для туриста Байкал един, он не делит его на муниципальные субъекты. В начале августа стратегия была утверждена, сейчас идет этап привлечения инвесторов.

Важно изменить целевой портрет туриста

Конечная цель проекта «Южное побережье Байкала» – изменить целевую аудиторию в туризме на более состоятельную, в течение 4-5 лет увеличить в 3 раза средний чек пребывания туриста в Иркутской области (сейчас он составляет $500), увеличить средний срок пребывания туриста до 7 дней (сейчас 4 дня), увеличить в 2 раза турпоток, с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год. Это добавит 200-300 млрд рублей к ВРП в течение 5 лет, отмечает Наталья Волощенко.

Фото: А. Фёдоров

– Пока, к сожалению, у нас сложилась такая инфраструктура, что к нам приезжают неискушенные туристы с небольшим количеством денег. И даже те деньги, которые они привозят, негде особо тратить.

Нам очень важно изменить целевой портрет туриста на более состоятельного и задержать его подольше – до 7 дней. Тогда резко вырастет и средний чек. Но сейчас 7 дней нам нечем его занять, к сожалению.

Почему до Байкала доезжают немногие

Для разработки стратегии, которую профинансировал Сбербанк, привлекли внешнюю компанию федерального уровня. Использовались разные методы – опросы иностранных и российских туристов, туроператоров, проводились совместные стратегические сессии с предпринимателями и правительством, были собраны лучшие российские и мировые практики по бизнес-моделям и видам туризма, сделаны расчеты экономической рентабельности проектов. В ходе опроса, например, выяснилось, что только 8% российского населения были на Байкале, при этом 30% имеют планы приехать, но постоянно их откладывают.

Фото: А. Фёдоров

– Почему откладывают? Вот несколько факторов, – рассказывает Наталья. – Во-первых, негативный информационный фон, который формируется в соцсетях по Байкалу. Часто это манипуляции сознанием неискушенного населения, которое с бОльшим удовольствием репостит и комментирует негативную информацию. Например, пользователи соцсетей ставят лайки над фотографией обычных водорослей с текстом «Ужасная катастрофа на Байкале, все загадили», хотя это обычное природное явление на Байкале. Во-вторых, уровень сервиса очень низкий. Можно по пальцам пересчитать достойные места для размещения. В-третьих, толерантность жителей оставляет желать лучшего. Например, таксисты за трансфер от аэропорта до гостиницы «Империя» берут с неискушенных иностранных туристов 5000 рублей! При этом цену в начале пути не озвучивают. Отсутствие стандартов и сервисов в сфере обслуживания также плохо влияет на впечатления туриста.

Сегодня туристический трафик в регионе выглядит так: россияне занимают существенную долю, но она практически не увеличивается. Хорошую долю занимают Китай и Южная Корея, при этом их трафик динамично растет. Западные страны стоят особняком – темпы роста хорошие, туристы к нам возвращаются, но удельный вес европейцев в общем турпотоке ничтожно мал, чтобы как-то повлиять на средний чек.

Нацпарки: правильнее не запрещать, а управлять

Зарегулированность и деловой климат тоже вносят негативную лепту в развитие туризма на Байкале. В законодательстве немало алогизмов. Кроме того, на прибрежных территориях запрещено капитальное строительство.

Фото: А. Фёдоров

– Доходит до абсурда. Люди, которые там живут и имеют туалет на улице, не могут построить очистные сооружения, потому что запрещено. Но правильнее было бы не запрещать, а управлять.

Многие страны, которые имеют такие же уникальные природные объекты как у нас, финансируют и охраняют национальные парки за счет туризма. Нам нравится эта идея. В качестве бенчмарка в стратегии был выбран старейший парк в Канаде Bannf. Почему именно он? Потому что очень много сходств: лететь до этого парка долго, природа и климат – схожий, природоохранное законодательство – жесткое. Никакой экологической катастрофы, заметьте, там не произошло, уровень сохранения природы гораздо выше, чем у нас. При том, что у нас 1,7 млн туристов, а там – 4 млн, а по площади нацпарк в разы меньше, чем у нас.

Фото: А. Фёдоров

Туристу важен маршрут

Турист не находится долго в одном месте, побывав в одном городе, он переезжает в другой, и так далее. Это современный тренд – туристу важно путешествие, туристу важен маршрут.

– Поэтому мы должны предложить туристический маршрут от прилета до отлета и продвигать этот маршрут по всем правилам маркетинга, – рассказывает Наталья. – Мы, конечно, понимаем, что сразу и везде создать «город-сад» мы не сможем – ни финансово, ни организационно. Но в наших силах уже сейчас сконцентрироваться и построить небольшие туристические оазисы, которые полностью «закроют» потребности целевого туриста в отдельных территориях.

Сейчас этот маршрут «посажен» на определенные географические точки – Иркутск, Листвянка, Байкальск, Аршан. Мы дополним его некоторыми точками из Бурятии. Мы наполним эти географические точки функциональностью, конкретными объектами – гостиницами, кафе, точками медицинского обслуживаниями и т.д., чтобы максимально закрыть потребности целевого туриста и сгладить сезонность. Ни для кого не секрет, что сезонность на Байкале для предпринимателей – это «бич»: или 100% загрузка, или абсолютная пустота.

Фото: А. Фёдоров

От стратегии – к прагматике

Исходя из этого понимания, в рамках стратегии «Южное побережье Байкала» были разработаны 20 типовых бизнес-проектов. Для каждого из них рассчитана мощность, ключевые финансовые показатели – начальные инвестиции, рентабельность, сроки окупаемости.

– Например, проект «Байкальский турэкспресс. Его цель – организовать быстрый поезд Иркутск-Байкальск, в котором будут дополнительно представлены услуги экскурсовода, продажа сувениров, – говорит Наталья Волощенко.

Фото: А. Фёдоров

Просчитан и бизнес-проект по устранению «узких мест» нашего аэропорта. Сегодня он может принять авиарейсы не из каждой страны. Приведу в пример аэропорт Владивостока. Он построен абсолютно по тому же типовому проекту, что и наш, но более удобен для туристов. Можно долго ждать, когда нам построят новый аэропорт, а можно модернизировать действующий с точки зрения удобства для туриста и возможности приемки разных типов воздушных судов.

«Мы готовы взяться за организацию комфортного путешествия»



Татьяна Дедюхина, транспортная компания «Системы Консалтинга и Аутсорсинга»:



– Я представляю крупную транспортно-логистическую компанию. В целом, нам интересно участие в проекте Сбербанка. Мы готовы взяться за организацию комфортного путешествия и хотели бы заняться подачей автобусов для туристов. Не как сейчас это делается, когда непонятно, что за водитель за рулем, что за компания подает, кто отвечает за риски перед путешественниками. Мы готовы вкладывать деньги, но нам важно, чтобы был крупный поток.



На мой взгляд, идея Сбербанка хорошая, хотя проект выглядит емким и сложным. Думаю, его будет проще реализовать, если администрации Иркутска и Иркутской области пойдут навстречу предпринимателям. Когда появится консенсус между бизнесом и властью.

«Планируем построить экодеревню в Тункинской долине»



Ирина Дубинина, предприниматель:



– Мы планируем в деревне Тибельти в Тункинской долине, где у нас есть земельный участок, построить экодеревню. Учитывая, что капитальное строительство на Байкале сейчас запрещено, мы хорошо вписываемся как раз в один из типовых бизнес-проектов Сбербанка. Мы будет восстанавливать казачье жилье, строить юрты. Для маленьких детей в домах будут колоритные люльки, полностью будет восстановлен этностиль. Туристы смогут разместиться и переночевать, попробовать национальную кухню. У нас запланированы экскурсии, где можно будет примерить национальные костюмы, сфотографироваться.



В целом, мы пришли в Сбербанк за финансированием и поддержкой. В декабре мы представим проект, а ближе к весне начнем его реализовывать. Реализация займет 3-4 месяца. Ирина Дубинина, предприниматель:– Мы планируем в деревне Тибельти в Тункинской долине, где у нас есть земельный участок, построить экодеревню. Учитывая, что капитальное строительство на Байкале сейчас запрещено, мы хорошо вписываемся как раз в один из типовых бизнес-проектов Сбербанка. Мы будет восстанавливать казачье жилье, строить юрты. Для маленьких детей в домах будут колоритные люльки, полностью будет восстановлен этностиль. Туристы смогут разместиться и переночевать, попробовать национальную кухню. У нас запланированы экскурсии, где можно будет примерить национальные костюмы, сфотографироваться.В целом, мы пришли в Сбербанк за финансированием и поддержкой. В декабре мы представим проект, а ближе к весне начнем его реализовывать. Реализация займет 3-4 месяца.

При поддержке правительства

Сейчас банк активно работает с потенциальным инвесторами. Составляется пул бизнес-проектов, которые дальше планируется продвигать вместе с правительством Иркутской области.

– Надо понимать, что все проекты непростые, по всем есть вопросы подключения, вопросы разрешений на строительство и другие. Именно для их решения в правительстве создана рабочая группа под управлением заместителя правительства Иркутской области Антона Логашова. В рабочую группу входят представители всех региональных министерств. Бизнес-сообщество вокруг проекта создано очень большое, –подчеркивает Наталья Волощенко. – Все мы – жители своего региона, и нам важно им гордиться. Лично для меня этот проект – дело всей моей жизни.

Фото: А. Фёдоров

Справка

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области», представителями бизнес- сообщества, экспертами туристической отрасли, представляет собой стратегию развития туризма в регионе. Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций – 22,4 млрд, рублей, разработано более двадцати «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южное побережье Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие 5 лет в 2 раза (с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год) и увеличение в три раза среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас - 500 $).

По вопросам участия в проекте обращайтесь к Евгении Найденовой, руководителю проектного офиса «Южное побережье Байкала». Тел. 89025663895