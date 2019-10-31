Дизайном единого центра «Мой бизнес» в Иркутске займется FOX architecture&design

Стало известно, что разработкой интерьерного проекта единого центра «Мой бизнес» в Иркутске будет заниматься компания «FOX architecture&design». Об этом написал на своей странице в Facebook директор организации Дмитрий Фальковский.

"Мы начали ответственный интерьерный проект, который создаст очень комфортные условия для бизнесменов и предпринимателей Иркутской области – центр «Мой бизнес». Проект практически идёт с листа, так как сроки очень жесткие. Тем не менее, работать с заказчиком очень комфортно и беспроблемно. А значит, объект будет выполнен на 5 баллов и в срок!" – отмечает на своей странице в Facebook генеральный директор организации Дмитрий Фальковский.

Напомним, что о появлении такого центра рассказал заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. Открыться единый центр «Мой бизнес» в Иркутске должен в декабре. Благодаря центру предпринимателям теперь не придется метаться по всему городу в поисках структур, оказывающих поддержку бизнесу – все они будут собраны в одном месте.

– Это будет сделано по принципу супермаркета для бизнеса, пояснил замминистра, – все услуги в одном месте.

Открыть центр предполагается по адресу ул. Рабочая, 2.