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«Иллюзия, что контроль трех телеканалов является гарантией стабильности государства, сегодня опасна»

5 ноября 2019

«Воздействие информации на человека кратно растет. Давно прошли времена, когда семья собиралась перед ТВ-приемником и это было практически единственным окном в мир. Иллюзия, что контроль трех телеканалов является гарантией стабильности государства, сегодня не только наивна, но и просто опасна», - комментирует президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милёхин.

Так, для поколения Z YouTube давно стал важнее, чем ТВ. С помощью Ромир SSP видно, что на этой неделе для целого ряда целевых групп ТВ-контенту по охвату составляют конкуренцию мессенджеры, новостные агрегаторы, видео-сервисы и соцсети. Кстати, рано списали и радио, в топы периодически попадают и Русское радио, и Love Радио, и ряд других радиостанций. Планируем в ближайшее время с экспертами рынка считать кросс-медийную стоимость контакта для реальных целевых групп. Могу предположить, что радио сегодня для многих является самым недооцененным медиа.


/ СИА /
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