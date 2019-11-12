Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»

Время «легких запасов», когда нефть лежала в буквальном смысле «на поверхности», уходит. Чтобы добыть «трудную» нефть, нужны технологии. За какими инновациями будущее, почему льготы надо давать не добыче, а технологиям, Игорь Шпуров, директор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», рассказал на научно-технической конференции ИНК.

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Треть запасов – нерентабельные

Совсем недавно в России, впервые за последние двадцать лет, была проведена инвентаризация трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти. Она прошла не по всем месторождениям, достаточно большое количество их остались за периметром, тем не менее, мы можем констатировать, что запасы России составляют 29,8 млрд тонн нефти. Как отметил федеральный эксперт Игорь Шпуров, примерно 32% из них являются нерентабельными.

– Это достаточная серьезная величина. Это та добыча, для которой еще не созданы технологии, или они недостаточно экономически эффективны. Другими словами, цена вопроса создания инноваций и новых технологий – это треть запасов в стране.

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Инновации – в план

Если посмотреть историю добычи в России, то ситуация с технологиями за 10 лет кардинально изменилась. Так, если в 2008 году на долю новых технологий при добыче нефти приходилось 30%, то в настоящее время она выросла до 70%. «Легких» запасов в стране все меньше, «трудных» – все больше. И это серьезный повод для разработки новых технологий.

– Возьмем Западную Сибирь. Вспомните, 20 лет назад мы думали, что «рябчик», который относили к трудноизвлекаемым запасам, никогда не будет вовлечен в разработку, – рассказал Игорь Шпуров. – А сейчас на него приходится 20% добычи на Самотлоре.

10 лет назад трудноизвлекаемые запасы Тюменской свиты предлагали перевести в ресурсы. А сегодня Тюменская свита – основной драйвер добычи в Западной Сибири.

10 лет назад о перспективах добычи нефти в Восточной Сибири вообще отзывались с большим скепсисом. Примерно так же, как сегодня говорят про шельфы.

Часто при прогнозировании объемов добычи компании рисуют плоские кривые, предполагая, что доля новых технологий останется неизменной. История уже доказала, что это не так. Чем хуже у вас геология, тем лучше должна быть технология. Поэтому компаниям необходимо увеличивать долю инноваций в своих планах.

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Вредные и полезные ресурсы

Часто от газовиков можно услышать, что нефть для них – «вредное» ископаемое. Точно так же, так и у нефтяников газ может оказаться «вредным». Это неверный подход, надо эффективно использовать оба ресурса, а для этого компания должна находиться на достаточно высоком уровне развития, считает Игорь.

– Я за рациональное использование ресурсов. И в этом плане мне импонирует позиция ИНК, которая также исповедует рациональный подход к полезным ископаемым – как к нефти, так и к газу.

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Ведущие мировые компании пошли дальше – они начали работать над колоссально интересной идеей – добычей твердых полезных ископаемых, таких как уран и литий – попутно с нефтью.

Кстати, когда мы анализировали компании по доле инноваций в объеме добычи, оказалось, что чем меньше сырьевая база у компании, тем активнее она работает с новыми методами. Другой вывод – сверхобеспеченность запасами части российских компаний позволяет им откладывать разработку трудноизвлекаемых запасов на неопределенное время.

Льготы – технологиям

В отрасли часто предлагают идею классификации трудноизвлекаемых запасов. Вопрос – для чего это делать? – рассуждает Игорь.

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

– Классификация – задача сложная, зависит от уровня технологий. Когда они достигают определенного уровня, запасы легко переходят из трудноизвлекаемых в категорию обычных. Если классификация нужна для налоговых льгот, то я считаю, что льготы надо давать не добыче, а технологиям.

Когда меня спрашивают, за какими технологиями будущее, я уверен: за 4D сейсмическим мониторингом. Сейчас отрабатывается методика анализа запасов на шельфе, но когда-то эта технология придет и на сушу. Это неизбежно. Несмотря на присутствующий привычный скепсис по отношению к новым технологиям, у нас не будет другого выхода знать, где есть нефть.

Справка

Четвертая научно-техническая конференция (НТК), организатором которой выступает Иркутская нефтяная компания, состоялась 30-31 октября 2019 года. Цель конференции – поиск прорывных идей и решений актуальных проблем бизнеса. В числе ключевых требований к проектам – привязка к конкретному производственному объекту или процессу, отражение путей и условий внедрения новшества и расчет экономического эффекта.