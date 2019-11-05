«Открытие» – партнер премии «Cosmopolitan. Сила в женщине»

Банк «Открытие» и управляющая компания «Открытие» выступили партнером премии «Cosmopolitan. Сила в женщине» и одноименной программы поддержки для выпускниц российских ВУЗов.

23 октября в Москве в отеле Four Seasons состоялась церемония награждения «Cosmopolitan. Сила в женщине» – ежегодной премии журнала Cosmopolitan, которая отметила лауреаток в 11 номинациях, чья деятельность уже изменила или изменит российскую действительность.

Виктория Денисова, старший вице-президент банка «Открытие», директор департамента Private Banking, наградила победительницу в специальной номинации, которая была учреждена УК «Открытие» совместно с журналом Cosmopolitan.

Лауреатом премии «Cosmopolitan. Сила в женщине» в номинации «Открытие» стала Гузель Санжапова – социальный предприниматель, основательница компании по производству эко-продуктов Cocco Bello, которой удалось за несколько лет превратить личную инициативу по продаже меда с семейной пасеки в масштабный региональный проект с оборотом в 16,5 миллионов рублей в год, а также дать работу и повысить уровень жизни сотен людей. Проект Гузель играет важную роль в восстановлении деревни в Свердловской области, а в производство вовлекаются живущие там пенсионеры.

В рамках конкурсной программы поддержки выпускниц ВУЗов России стажировку в банке «Открытие» выиграла Диана Кагермазова из Нальчика, которая окончила Финансовый университет.

В своей речи Виктория Денисова, отметила:

«В первую очередь я хочу выразить благодарность журналу Cosmopolitan за актуализацию и популяризацию темы женской финансовой независимости в нашей стране. «Открытие» активно поддерживает женщин на их пути к финансовому благополучию, в том числе через просветительские и социально-ориентированные проекты. Премия «Cosmopolitan. Сила в женщине» поднимает крайне важную в современном мире тему карьерных возможностей и наставничества. Учрежденная нашей управляющей компанией специальная номинация «Открытие» призвана не просто отметить успех бизнеса, которым руководит женщина, а показать нестандартный подход в реализации идей, способность замотивировать окружающих, чтобы открыть новые горизонты, и в конечном итоге изменить жизнь к лучшему».