В Чувашии введен в эксплуатацию комплекс теплиц пятого поколения, построенный ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский»

В Чувашии состоялось торжественное открытие первой очереди ультрасовременного тепличного комплекса «Новочебоксарский». Построенное на кредитные средства Россельхозбанка предприятие нацелено на обеспечение региона качественной экологически чистой продукцией.

Первая очередь тепличного комплекса площадью в 11 га расположена на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района. Объем кредитных средств, предоставленных Россельхозбанком для финансирования данного инвестиционного проекта, составил около 4 млрд руб. Для строительства тепличного комплекса на условиях проектного финансирования Россельхозбанком была открыта кредитная линия сроком на 8 лет с льготной процентной ставкой.

В торжественном открытии комплекса приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства России Оксана Лут, Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов.

Оксана Лут выразила уверенность, что выращиваемая продукция будет вкусной и займет достойное место как на рынке Чувашии, так и других регионов.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев констатировал, что предприятие отвечает всем современным требованиям. Теплица 5-го поколения сможет обеспечить качественной экологически чистой продукцией весь регион.

«Я искренне благодарен федеральному министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву, который в свое время принял ответственное решение, руководству Россельхозбанка, открывшему кредитную линию на 6,6 млрд рублей, благодарен руководителям предприятия, которые взяли на себя все риски, специалистам. Низкий поклон всем земледельцам, всем труженикам, которые развивают сельскохозяйственное производство и поставляют на потребительский рынок качественную, экологически чистую продукцию. Вы – молодцы! Так держать!» – сказал Михаил Игнатьев.

«За прошедшие годы Россельхозбанк собрал и систематизировал огромный опыт по работе в различных направлениях АПК, в том числе и в выращивании овощей защищенного грунта. Это очень молодая для российского сельского хозяйства отрасль, и РСХБ помог ей выйти на качественно новый уровень и стать рентабельным бизнесом. Несомненное достоинство тепличного овощеводства – в его круглогодичном производственном цикле, что важно в условиях нашего климата. Кроме того, введение в строй подобных проектов помогает развитию сельских территорий. С 2001 года Россельхозбанк уже вложил в экономику Чувашии 76,8 миллиарда рублей, в том числе 53,5 миллиарда рублей в АПК, и продолжит активно работать в регионе», – прокомментировал Алексей Жданов.

«Строительство передового тепличного комплекса – успешный пример развития новых технологий в столь сложной и значимой сфере, как сельское хозяйство. Особенность данного предприятия в том, что оно будет работать круглогодично. И комплекс в Чувашии – не единственный такой проект, который мы реализуем совместно с Россельхозбанком», – прокомментировал член Совета директоров ООО «Теплицы Регионов» Дмитрий Туляков.

После ввода в эксплуатацию второй очереди комплекса (планируемый срок – конец 2020 г.) площадь теплиц составит 22 га, численность занятых на новом производстве специалистов достигнет 450. В планах – выращивать порядка 20 тысяч тонн урожая в год (включая томаты, огурцы и другие овощи). Благодаря технологии досвечивания и сверхточному контролю климата планируется на начальном этапе получать с каждого квадратного метра более 70 кг томатов и около 120 кг огурцов.