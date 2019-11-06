Российские регионы перевыполнили план по переселению из аварийного жилья, Иркутская область - в их числе

В регионах России на 1 октября 2019 года из аварийного жилья переселено 10,33 тысячи человек, в то время как годовой целевой показатель - 8,2 тысячи человек, то есть план выполнен на 126%. Об этом сообщает «Российская газета».

Освобождено аварийное жилье площадью 182,12 тысячи квадратных метров при плане в 141 тысячу: он выполнен на 129%. По прогнозам, до конца года расселят 200 тысяч квадратных метров: результат будет выше целевого показателя более чем на 40%. Целевой показатель 2019 года выполнили 25 регионов, в 9 регионах план выполнен более чем на 50 процентов.

Иркутская область также идет с перевыполнением плана на 22%, сообщает сайт "Реформа ЖКХ". В целом, за период действия программы в 2019-2025 гг. в Иркутской области планируется переселить не менее 21,93 тыс. человек и расселить не менее 388,17 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

Напомним, что 3 июня 2019 года Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Иркутской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Регион получил из Фонда ЖКХ 832,46 млн рублей. Софинансирование из средств областного и местных бюджетов составит 189,15 млн рублей. Как сообщала пресс-служба регионального правительства, на эти средства планируют переселить более 1,5 тыс.человек, которые на сегодняшний день проживают в 635 аварийных жилых помещениях.