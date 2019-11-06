Опыт реновации предложили распространить на Дальний Восток

На Дальнем Востоке намерены остановить миграционный отток и улучшить условия жизни. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект национальной программы развития макрорегиона до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Как сообщает РБК, среди ее задач — привлечение 11,5 трлн инвестиций, рост населения, ипотека под 2% и реновация жилья.

После распада Советского Союза население Дальнего Востока сократилось в 1,3 раза, с 10,5 млн человек в 1991 году до 8,1 млн в 2019-м, и продолжает уменьшаться на 0,3–0,5% в год. В регионе низкая продолжительность жизни (70,1 года при среднероссийской 72,7 года) и высокий уровень смертности трудоспособного населения (589 случаев на 100 тыс. человек при среднероссийском уровне 486 случаев).

Программа позволит остановить миграционный отток и увеличить численность населения до 8,3 млн человек. Создать 450 тыс. новых рабочих мест до 2035 года. Увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,7 до 2,07. Также необходимо увеличить объем строительства жилья в 1,6 раза, до 3,9 млн кв. м в год и создать региональную авиакомпанию на базе воздушных судов местного производства.

Экономический рост на Дальнем Востоке к 2035 году должен в полтора раза опережать среднероссийские темпы. Дальневосточный экспорт увеличится в полтора раза — до $50 млрд, а доля несырьевого экспорта достигнет 40%. Количество предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) должно вырасти на 20%, до 380 тыс., а доля занятых на них — до 30% экономически активного населения.

Программа рассчитана на три этапа: 2020–2024 годы, 2025–2030 годы и 2031–2035 годы. Финансирование запланировано за счет федерального и региональных бюджетов и частных инвестиций.