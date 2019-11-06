ФНС: до 2 декабря нужно оплатить налоги на землю

В 2019 году земельный налог, также как налог на имущество и транспортный налог, нужно уплатить не позднее 2 декабря. Налоговая служба обращает внимание владельцев земельных участков, приобретенных для жилищного строительства, на которых не зарегистрированы объекты недвижимости, что они уплачивают земельный налог с коэффициентом 2 (ст. 396 НК РФ).

В 2019 году к этой категории относятся физические лица - владельцы 2245 земельных участков, приобретенных для индивидуального жилищного строительства, на которых объекты не зарегистрированы в течение 10 лет с момента регистрации права на земельный участок.

Таким же образом в течение трехлетнего срока с момента регистрации права на земельный участок до регистрации объектов недвижимости оплачивают налог 195 собственников земельных участков, приобретенных для жилищного строительства за исключением индивидуального жилищного строительства. Кроме того, 26 владельцам таких участков, которые не зарегистрировали собственность в течение срока превышающего три года, начислен налог с коэффициентом 4.

При неуплате налогов в установленный срок, начиная с 3 декабря, их сумма будет ежедневно увеличиваться на пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка.

С этого года граждане могут уплачивать все имущественные налоги одним платежом, при этом вносить его можно авансом, то есть до получения налогового уведомления. В этом году в «Личном кабинете налогоплательщика» появилась новая функция «Пополнить авансовый кошелек»: таким образом, граждане в течение года могут откладывать деньги на последующую уплату имущественных налогов. Единый платеж можно формировать заранее, внося деньги частями, даже до того, как налоговая служба исчислит сумму налогов, без заполнения реквизитов каждого налога. Впоследствии налоговая инспекция самостоятельно зачтет эти платежи в счет начисленных налогов.