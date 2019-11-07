Росреестр: В Иркутской области с начала года зарегистрировало более 8 тысяч ДДУ

С января по сентябрь 2019 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 8 114 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), по 164 из которых деньги дольщиков привлечены с использованием счетов эскроу.

Корректных данных за январь-сентябрь 2018 года Росреестр предоставить не может, потому что именно в сентябре прошлого года случился сбой программного обеспечения. Тем не менее, сравниявая данные за январь-август с прошлым годом.ю можно утверждать, что сейчас динамика выглядит сильнее: в прошлом году за январь-август 2018 года Росреестр зарегистрировал в регионе 5059 ДДУ.

В сентябре, по сравнению с августом 2019 года, количество зарегистрированных ДДУ увеличилось в два раза. Так, в августе Управлением Росреестра по Иркутской области проведена регистрация 572 договоров, в сентябре – 1336. Также более тысячи договоров долевого участия было зарегистрировано ведомством в июне и июле этого года.

Кроме того, с января по сентябрь 2019 года Управлением Росреестра по Иркутской области зарегистрировано право собственности на 13 764 жилых помещения, приобретенных за счет кредитных средств либо средств целевого займа.