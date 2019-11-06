Концертный зал в Иркутске построят на берегу Чертугеевского залива, а не в центре города

В Иркутске решили построить концертный зал пианиста Дениса Мацуева на стрелке Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Он отметил, что найти место для зала было непросто, хотя "в Сибири земли еще хватает". На пустырь, на котором построят зал, претендовали желающие построить жилье, социальные объекты и другие здания, добавил губернатор.

Власти региона сейчас должны выбрать проект и подрядчика. На первый этап строительства в областном бюджете заложено 70 млн рублей, ожидается, что строительство займет не меньше трех лет.

Свои проекты уже представили ООО "АССМАНН Бератен+Планен" и ТПО "Резерв", которое проектировало зал в "Зарядье", сказал глава управления капитального строительства Иркутской области Евгений Харитонов. Ожидается также, что в проекте будет участвовать всемирно известный специалист в сфере акустического проектирования театрально-концертных залов, директор компании "Нагата акустикс" Ясухиса Тоеота.

Строительство крупного концертного зала в Иркутске обсуждается с начала 2000-х годов. Ранее назывались площадки только в центре города - например, возле драматического театра на улице Карла Маркса и на Цесовской набережной Ангары.