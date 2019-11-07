Стеклянную кабину МС-21 сравнили с Як-40

Корпорация “Иркут" опубликовала видео с презентацией пассажирского самолета МС-21. В небольшом интервью летчик-испытатель Василий Севастьянов сравнил самолет с Як-40, который производился в СССР в 1960-годах. Об этом сообщают Дни24.ru.

Летчик также рассказал, что транспорт нарекли "стеклянным" из-за отсутствия механических приборов, вместо них - цифровые дисплеи.

МС-21 оснащен автоматизированными системами управления полетом, которые предоставляют всю необходимую информацию для пилота. Подобный подход, по мнению экспертов, является упрощением для полета. Это подтверждается более легким доступом к навигации, отсутствием потребности в бортинженере и передовыми двигателями ПД-14. Известно, что первые тестовые полеты начнутся в 2020 году, при том, что подобная технология уже используется в небольших летательных аппаратах.