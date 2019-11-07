МВД и Росфинмониторинг разработывают механизм ареста криптовалюты

В России работают над правовым механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Соответствующие предложения до 31 декабря 2021 года должно подготовить МВД совместно с Росфинмониторингом. Сообщает «РБК».

Для регулирования криптосферы в России с 2017 года разрабатывается законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА), в мае 2018 года он был принят Госдумой в первом чтении и уже почти полтора года готовится ко второму чтению.

Документ регулирует выпуск, учет и обращение ЦФА, под которыми понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн. Законопроект также вводит понятие «цифровые валюты», однако однозначного определения этого термина в документе нет.

Показателем отсутствия правовых механизмов можно считать дело о «Tagilcoin». Прокурор указывал, что распространение таких данных способствует росту теневой экономики и повышенному риску вовлечения криптовалюты в преступные схемы, однако суд отказался удовлетворить его требования, посчитав, что сама по себе информация о криптовалютах не является запрещенной. «Аналогичные решения были вынесены в Ульяновской области, Санкт-Петербурге и других регионах», — отмечает эксперт.

Для силовиков криптоактивы частично вышли из слепой зоны: в феврале 2019 года пленум Верховного суда решил, что ст. 174 и 174.1 УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту. Изменения в предыдущее постановление пленума от 2015 года были внесены в связи с рекомендациями FATF (международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Криптовалюты используются при продаже наркотиков и последующем отмывании денег, предупреждал Росфинмониторинг.