В Иркутской области будут искать кадры для цифровой экономики

Комиссия по определению субъектов РФ определила три субъекта, в которых в 2019 году начнутся мероприятия по апробации профилей компетенций и персональных траекторий развития граждан. Выбраны были Иркутская и Новгородская области, Республика Саха (Якутия). Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

По пилотному проекту в регионах будет проводиться сбор данных в образовательных организациях и среди операторов рынка труда: кадровых агентств, центров занятости, рекрутинговых порталов и коммерческих компаний, включая как крупные предприятия региона, так и компании малого и среднего бизнеса.

Такая апробация позволит выявить организационные, технологические, законодательные и иные барьеры. После их устранения Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики уже в следующем году сможет начать масштабировать успешные практики трех регионов на всю страну.