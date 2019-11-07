В октябре годовая инфляция замедлилась, но и сезонная дефляция исчерпалась

В октябре 2019 года сезонная продовольственная дефляция в России, как обычно, исчерпалась, однако темпы годовой инфляции продолжили замедление и впервые в текущем году оказались ниже 4%. По данным Росстата, в октябре годовая инфляция замедлилась с сентябрьских 4% до 3,8%. По сравнению с сентябрём 2019 года потребительские цены в октябре выросли, но всего на 0,1%, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

— Цены на продукты питания в октябре в месячном исчислении выросли на 0,2%, то есть сильнее, чем потребительская инфляция в целом. Напомним, что в сентябре Росстат фиксировал продовольственную дефляцию в 0,4% в месячном исчислении, а в августе – снижение цен на продукты питания даже на 0,9% к предыдущему месяцу. А цены на непродовольственные товары в октябре текущего года тоже обогнали месячную инфляцию и выросли на 0,3% по сравнению с сентябрём.

Таким образом, более высоким темпам роста инфляции в октябре помешало только продолжающееся снижение цен на услуги (на 0,2% к сентябрю). Отметим также, что пока уровень годовой инфляции потребительских цен соответствует консервативным, а не оптимистичным прогнозам. Ведь, согласно оптимистичному сценарию развития событий, до конца 2019 года уровень инфляции в России не должен превысить 3,7%. Но до конца года время ещё есть.

Среди отдельных групп товаров можно отметить, что в октябре, по данным Росстата, подешевели в месячном исчислении мясо и птица (на 0,3%), алкогольные напитки (на 0,1%) и сахар-песок (на 0,6%), а в годовом исчислении в октябре текущего года, если верить официальной статистике, больше всего понизились цены на сахар-песок (-16,4%). При этом цены на автомобильный бензин в октябре снова начали расти в месячном исчислении и поднялись к сентябрьскому уровню на 0,1% по сравнению с нулевым ростом в сентябре к августу.

Что касается снижения цен в октябре на некоторые виды услуг в месячном исчислении, то в наибольшей степени это можно объяснить сезонным фактором либо укреплением рубля: например, снижение цен на туристические поездки за границу, снижение тарифов на некоторые услуги ЖКХ, причём произошедшее после их повышения. Наиболее «объективным» можно назвать снижение этой осенью цен на страховые услуги после ряда изменений в законодательстве, например, изменение методики расчёта цен на полис ОСАГО.

Тем не менее, мы полагаем, что если тенденция к замедлению темпов инфляции продолжится и в ноябре, то Банк России на декабрьском заседании может завершить уходящий 2019 год красивым жестом и ещё раз понизить ключевую процентную ставку, например, до 6,25% или даже до 6%.