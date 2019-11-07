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Более 200 объектов незаконной рекламы демонтировали в центре Иркутска

7 ноября 2019

На территории Правобережного округа Иркутска за прошедшую неделю демонтировано более 200 объектов незаконной рекламы, сначала года более 1000.  Самовольные информационные материалы убрали с улиц Карла Маркса, Карла Либкнехта, Дзержинского, Напольной, Петрова, сообщает пресс-служба мэрии.

– Согласно статье 78 Правил благоустройства Иркутска размещение информационных материалов, в том числе плакатов, афиш, листовок, печатных сообщений разрешается только в специально отведенных местах. Ежедневные рейды по очистке территории округа от самовольно размещенных информационных материалов, а также очистка фасадов зданий от аэрографии проводятся специалистами комитета по управлению Правобережным округом и представителями подрядной организации , – пояснила заместитель мэра – председатель комитета Надежда Лебедева.


/ СИА /
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