Индекс МосБиржи взял 3000 пунктов. Когда коррекция?

Российский рынок акций в четверг в очередной раз обновил максимумы, а индекс МосБиржи пробил знаковый рубеж в 3000 пунктов. Ралли не утихает, но чем дальше оно развивается, тем больше вопросов относительно его потенциала, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари».

- Как высоко должен забраться рынок перед тем, как коррекция накроет его с головой? Если посмотреть на американские площадки, видно, что он сохраняет настрой на подъем, индекс S&P500 рвется вверх - но исключительно на фоне того, что происходит в американской политике. Как долго Трампу удастся поддерживать финансовый ажиотаж? Пожалуй, это основной вопрос сейчас.

Индекс МосБиржи способен подняться и к 3015 пунктам, и в область 3035 пунктов. Верхней границы здесь давно нет, но дальше подниматься будет тяжелее. Индекс РТС вырос сегодня в область 1484 пунктов и способен протестировать 1500 пунктов, если не случится валютной качки.

Акции «Сургутнефтегаза» в четверг сохранили растущий импульс, но активности покупателей здесь не хватает для того, чтобы протестировать повторно предыдущий максимум 48,91 руб. Если в пятницу биржевой энтузиазм останется в силе, бумага сможет подняться к 45,15/45,50, откуда обновить пики будет проще.

Бумаги «М.Видео» все еще тянутся вверх и совсем близки к сентябрьскому максимуму 492 руб. Финал недели вполне может привести акции к этой области.

Рубль торговался сегодня довольно спокойно. И это удивительно - на столь бурно растущем рынке рубль почти не шевелится. Вот на что стоит обратить внимание. Доллар США завершает сессию около 63,75 руб. и может пока оставаться в пределах 63,50-64,00, евро торгуется по 70,60 руб. и способен сохранить позиции в границах 70,50-70,85 руб.