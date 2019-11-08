На капитальный ремонт домов после паводка в Иркутской области затрачен почти 121 млн рублей

Предварительные итоги работы с обращениями пострадавших от паводков в Иркутской области граждан, поступившими в адрес Президента России, были рассмотрены на заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Комиссия прошла под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

Как сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, из 171 обращения более 80% решены положительно. Правительством региона проведен детальный анализ каждого поступившего обращения.

– С учётом характера обращений по каждому проблемному блоку вопросов определены ответственные органы исполнительной власти. Организована работа по решению проблемных вопросов по каждому из направлений. В отношении обращений, которые находятся в работе, необходимо отметить, что их текущий статус обусловлен объективными причинами – это прохождение судебных процедур, повторных освидетельствований жилых помещений или корректировка перечня жилых помещений, – сказал Губернатор.

Виталий Мутко отметил, работа по вопросам, которые находятся в процессе рассмотрения, должна быть завершена в течение недели.

На заседании были рассмотрены вопросы капитального ремонта жилых помещений в пострадавших от паводков территорий. По словам главы региона, в рамках реализации мероприятий по предоставлению свидетельств на капитальный ремонт поврежденных жилых помещений от граждан поступило 2 705 заявлений, из них принято 2 278 решений, признано положительными 1 852. Напомним, у людей есть возможность выбрать самим: проводить капитальный ремонт своими силами, при этом получить 50% авансирование расходов на его проведение, а оставшуюся часть средств получить после предоставление всех документов о завершении ремонта; либо обратиться в подрядную организацию для проведения капитального ремонта – в таком случае непосредственно гражданам средства не перечисляются, расчет ведется с подрядными организациями.

По информации ГКУ «Служба заказчика Иркутской области», перечислены средства по 776 свидетельствам на общую сумму 120 млн 930,1 тыс. рублей. Авансирование работ в размере 50% осуществлено 728 гражданам, осуществляющим капитальный ремонт жилых помещений самостоятельно. По 38 свидетельствам оплата на проведение капитального ремонта произведена в полном объеме.

Как рассказал первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства региона Руслан Болотов, для оперативности решения вопроса по капремонты были созданы мобильные бригады, для проведения текущего состояния объектов, выявления случаев, когда граждане не обратились по вопросу обследования помещений. Дополнительно в службу заказчика поступает в день до 70 документов. В Правительстве отмечают, что увеличилось количество заявлений о выполнении работ в полном объеме.

Зампред Правительства РФ поручил более детально рассмотреть ситуацию в отдельных муниципальных образованиях.

– Хочу обратить внимание, что данный вопрос — это зона ответственности мэров. Их задача обойти каждый дом. Нужно сделать перелом в этом вопросе. Много обращений по капремонту. Особенно это касается посёлков Соляной, Бирюса, Октябрьский. Там есть семьи, которые не получили положенные свидетельства на капремонт и не могут получить аванс, – подчеркнул Виталий Мутко.

На совещании было отмечено, что тема обследования будет закрыта на следующей неделе, когда подготовленные списки будут переданы в Минстрой РФ.