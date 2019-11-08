Снимок иркутских девятиэтажек может стать лучшим архитектурным фото 2019

На сайте всемирного фестиваля архитектуры (WAF) представлены 24 финалиста конкурса архитектурной фотографии 2019 года. На конкурс прислали более 2000 фотографий из 42 стран мира. На одной из работ изображен жилой дом Иркутска. Его сделал китайский фотограф Ma ChengRong, с ним он и поборется за главное место на конкурсе.

Работы представлены на конкурс в шести номинациях, в каждой выберут по четыре финалиста: «Экстерьер», «Интерьер», «Чувство места», «Используемое здание», «Снимок с мобильного телефона», тема которого в этом году «Укрытие», «Портфолио» с темой «Социальное жилье».

Абсолютный победитель из 4 основных категорий: «Экстерьер», «Интерьер», «Чувство места», «Используемое здание», получит 3000 долларов США; приз категории «Портфолио» составляет 1000 долларов, а в категории «Мобильный» будет 2 победителя, которых выберут с помощью публичного голосования и выбора посетителей, каждый получит по 250 долларов США. Публичное голосование по категории «Мобильные» открыто на сайте до 12:00 пятницы, 6 декабря.

Посетители Всемирного фестиваля архитектуры в Амстердаме смогут проголосовать за понравившееся фото с 4 по 6 декабря. Имя победителя объявят 6 декабря.