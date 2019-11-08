Питомник хвойных деревьев построят в Шелехове

«Сибирская восстановительная компания» создаст тепличный комплекс для выращивания сеянцев хвойных пород деревьев. В Шелехове планируют построить 18 теплиц, которые позволят производить до 7,5 миллионов молодых деревьев в год, сообщает пресс-служба Агенства инвестиционного развития Иркутской области.

Первые теплицы заработают уже в 2020 году. Также в компании предлагают совместными усилиями сделать на соседней территории парк для прогулок.

«Все проекты, которые не ухудшают экологическую ситуацию в городе, получают зеленый свет. «Сибирская восстановительная компания» – это пример того производства, который необходим и городу, и всей области», – прокомментировал первый заместитель главы города Шелехова Андрей Никитин.