Круглый стол «Инновационный бизнес-навигатор – 2» пойдет в Иркутске

18 ноября в Иркутске пройдёт круглый стол с участием организаторов и участников конкурса, руководителей региональных и муниципальных органов власти, директоров и топ-менеджеров средних и малых предприятий области. Сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Круглый стол пройдёт 18 ноября в коворкинг-центре «Точка кипения» по адресу: Иркутск, ул. 5 Армии, д. 2/1, 6 этаж. Начало мероприятия – в 09:30.

В программе круглого стола – выступления представителей организаторов конкурса – ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и Центра регионального развития и бизнес технологий Российского союза промышленников и предпринимателей. Они поделятся своим видением проблем развития малого и среднего бизнеса в стране, опытом их решения, накопленным за время реализации программы, расскажут о дальнейших планах и перспективах «Инновационного бизнес-навигатора».

Свой проект, признанный лучшим по итогам конкурсной программы, представит Александр Касьянов.

В программу круглого стола включён тренинг одного из ведущих экспертов Бизнес-школы РСПП Дмитрия Чернова «Управленческие решения и коммуникации в условиях кризисных ситуаций».

Программа «Инновационный бизнес-навигатор» – совместный проект Российского союза промышленников и предпринимателей, Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр регионального развития и бизнес технологий Российского союза промышленников и предпринимателей» и ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

Программа направлена на поддержку российских компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу. Её цель – разработка среднесрочных и долгосрочных бизнес-планов инновационного развития компаний и создание условий для реализации этих бизнес-планов.