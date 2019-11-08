Круглый стол «Инновационный бизнес-навигатор – 2» пойдет в Иркутске

18 ноября в Иркутске пройдёт круглый стол с участием организаторов и участников конкурса, руководителей региональных и муниципальных органов власти, директоров и топ-менеджеров средних и малых предприятий области. Сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Круглый стол пройдёт 18 ноября в коворкинг-центре «Точка кипения» по адресу: Иркутск, ул. 5 Армии, д. 2/1, 6 этаж. Начало мероприятия – в 09:30.
В программе круглого стола – выступления представителей организаторов конкурса – ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и Центра регионального развития и бизнес технологий Российского союза промышленников и предпринимателей. Они поделятся своим видением проблем развития малого и среднего бизнеса в стране, опытом их решения, накопленным за время реализации программы, расскажут о дальнейших планах и перспективах «Инновационного бизнес-навигатора».
Свой проект, признанный лучшим по итогам конкурсной программы, представит Александр Касьянов.
В программу круглого стола включён тренинг одного из ведущих экспертов Бизнес-школы РСПП Дмитрия Чернова «Управленческие решения и коммуникации в условиях кризисных ситуаций».