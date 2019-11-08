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Глава Сбербанка рассказал о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

8 ноября 2019

Как сообщает "Коммерсант", в состав альянса входят: «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк, о создании альянса стало известно на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

«В эти два дня мы окончательно конституируем создание альянса российских компаний в области искусственного интеллекта»,— объявил глава Сбербанка.

Проект будет функционировать в формате государственно-частного партнерства. Партнером со стороны государства выступит вице-премьер России Максим Акимов. Курировать проект будет Минэкономики.

Герман Греф отметил, что консорциум будет создан в открытом формате и подразумевает участие в нем компаний любых размеров.


/ СИА /
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