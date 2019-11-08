Приток капитала в Россию продолжается

На уходящей неделе индекс Мосбиржи взял рубеж в 3000 пунктов, отмечает Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари». Логичен вопрос – что дальше?

– Приток капитала на фондовый и долговой рынки России, с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации России, составил с 31 октября по 6 ноября $120 млн против $100 млн неделей ранее. При этом приток капитала в российские акции со стороны фондов составил $50 млн, оказавшись рекордным с середины июля. Неделей ранее приток составил $20 млн.

Про возможность новых санкций и кризис, который может быть вызван торговой войной США и Китаем, все забыли. И с нашей точки зрения, это правильная позиция. Рыночная ситуация напоминает 2005-2006 гг. Как и тогда драйвером роста выступает «Газпром», который до кризиса Lehman Brothers cтоил $10-13. Мировой печатный станок работает, и деньги идут в бумаги с наибольшей капитализацией free float. До католического Рождества подъем котировок российских акций продолжится. Естественно небольшая коррекция всегда идет на пользу любому рынку. Мы по-прежнему предпочитаем акции «Газпрома» инвестициям в рынок в целом.

На фоне роста акций «Газпрома» мы также советуем обратить внимание на бумаги дочерней компании «Газпрома» - компанию «Мосэнерго». Умы глобальных инвесторов будоражат и возможные сделки в нефтяном секторе, а точнее судьба денежной позиции «Сургутнефтегаза» в размере $51 млрд. Основные идеи две – распределение кэша среди акционеров компании и покупка активов, прежде всего, выкуп у основных акционеров компании «Лукойл» или даже покупка у «Газпрома» «Газпром нефти».

Если данные истории не состоятся, дивиденды по привилегированным акциям Сургута по нашей оценке составят 3,5 руб. на акцию, мало кто в России знает, что одним из главных держателей привилегированных акций «Сургутнефтегаза» является пенсионный фонд Гарварда. При курсе 59 руб. за доллар «Cургутнефтегаз» сработает с нулевой прибылью, то есть, дивидендов не будет или они будут символическими. Остается надеяться, что к данной отметке рубль не пустит бюджетное правило. В отличие от рядовых россиян Минфин России по-прежнему верит в доллар.