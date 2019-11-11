На конференции Сбербанка AI Journey состоялась панельная дискуссия «Social AI: технологии во благо общества»

Второй день конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey открыла панельная дискуссия «Social AI: технологии во благо общества». Обсуждение модерировал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Крупнейший в Восточной Европе форум по ИИ проводится при поддержке Сбербанка и других ведущих компаний в московском «Экспоцентре».

Спикерами стали: Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации; Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития; Ольга Ускова, основатель и Президент группы компаний Cognitive Technologies (российского разработчика ПО и ИТ-решений); Данила Медведев, Председатель совета директоров криокомпании «КриоРус»; Алексей Натекин, основатель сообщества Open Data Science.

Участники дискуссии обсудили основные опасения, связанные с применением искусственного интеллекта, прежде всего — потенциальное сокращение рабочих мест, а также возможность критических ошибок и сбоев. По мнению спикеров, в ближайшие годы массовой безработицы вследствие внедрения ИИ в стране ожидать не стоит, однако специалистам всех профессий необходимо серьезно заняться собственным самообразованием, чтобы сохранить конкурентоспособность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

На данный момент наиболее эффективна организация труда, при которой люди работают в паре с искусственным интеллектом; полностью автономные системы не могут заменить человека в абсолютном большинстве отраслей и пока могут взять на себя лишь ограниченное количество узкоспециальных задач.

При этом о проникновении ИИ во все производственные и сервисные процессы в России говорить преждевременно. Главная задача сегодня заключается в повышении производительности труда, а также в том, чтобы позитивные эффекты от внедрения технологий ИИ равномерно распределялись среди всего населения страны.

В числе возможностей, которые может дать ИИ, были отмечены повышение качества здравоохранения и образования, снижение аварийности на дорогах, оптимизация промышленного производства и более эффективное управление сложными системами.