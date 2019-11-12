Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов и Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

8 ноября Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов и Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов провели рабочую встречу, целью которой стало обсуждение совместной работы, направленной на улучшение социально-экономической жизни региона .

Руководство Банка и Республики определили зоны развития, которые нуждаются в оказании помощи со стороны финансового учреждения, в которых Банк готов принять самое активное участие. Например, помощь в части реализации государственных программ, а также мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и инфраструктурного строительства.

- Республика Бурятия является одним из ключевых регионов работы АТБ. Мы видим стремительные перспективы развития экономики данного региона и готовы оказать содействие консультативными и инвестиционными проектами, которые помогут поддерживать заданный темп развития. Сегодня на встрече Алексей Самбуевич обозначил сферы развития, которые особенно нуждаются в поддержке со стороны Банка. Сейчас наша задача – разработать план реализации проектов, направленных на развитие экономической, социальной, а также инфраструктурной жизни Республики, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.