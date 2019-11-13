В Иркутске самые дружные рабочие коллективы в области продаж

В Иркутске с 2014 года количество предложений о работе с упоминанием доброго, дружного, душевного и/или хорошего коллектива в текстах вакансий в Иркутске в 2019 году выросло в 3,2 раза. Об этом сообщает hh.ru.

Интересно, что хорошим коллективом чаще могут похвастать компании из отраслей розничной торговли (16% от всех вакансий, открытых в Иркутске с января по ноябрь 2019 года, в тексте которых встречается упоминание о добром, дружном, душевном и/или хорошем коллективе), непищевых товаров народного потребления (9%), ИТ, интернета и финансового сектора (по 6%). Пятерку лидеров с «командой мечты» замыкают работодатели, специализирующиеся на строительстве и недвижимости (7%) и на автомобильном бизнесе (5%). Большая часть подобных предложений о работе ориентирована на специалистов в области продаж (37%), административного персонала (10%), начинающих специалистов и студентов, а также ИТ-специалистов (по 9%), представителей банковской сферы, туризма и маркетинга (по 8%), работников профобласти транспорта, и бухгалтерии (по 6%).

Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях, в которых есть упоминания о хорошем коллективе, ниже среднерыночного в Иркутске – 38 000 руб. против 44 000 руб. соответственно.