Как покупки по карте могут принести доход по вкладу

Хочется начать статью с изъезженного клише, что банковские карты прочно вошли в нашу жизнь, но это действительно так, говорит Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске. Для тех, кто оплачивает покупки картой, он предлагает открыть вклад «Доходный Х2».

Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Какие условия по вкладу

Чем больше тратите по карте БКС Банка, тем выше ставка по вкладу. Если тратить меньше 30 тыс. рублей в месяц, ставка составит скромные 3% годовых. Тратите 30—70 тыс. рублей — получите 5,5% годовых. Одна из лучших ставок — для тех, кто тратит от 70 тыс. рублей и более в месяц. Они получают 7% годовых.

Вклад открывается от 10 тыс. рублей до 3 млн на 365 дней, пополнений и досрочного снятия без потери процентов нет. Поэтому лучше заранее подготовьте крупную сумму, чтобы не упустить ставку.

Что получите дополнительно

Не только ставка по вкладу станет выше. Чем больше будете тратить по карте, тем больше получите БКС бонусов. Мы начисляем до 1% бонусами от всех покупок, до 10% — в любимой категории и до 30% по спецпредложениям партнеров. Размер бонусов зависит от выбранного пакета услуг, по которому будет обслуживаться карта.

Бонусы обмениваются по курсу 1 бонус = 1 рубль. Конвертируйте бонусы в деньги. Накопленные бонусы не сгорают.

Кому стоит рассмотреть вклад

Рассмотрите, если не только ищете высокую ставку , но и хотите получать хорошие банковские бонусы за пользование картой. В этом смысле карта БКС Банка станет хорошим подспорьем.

Мы предлагаем неплохой кэшбэк со всех покупок, а в повышенных у нас партнеры, услугами которых вы наверняка пользуетесь.Это сервисы поиска авиабилетов, агрегаторы страховок, туров, отелей, экскурсий — путешественникам может понравиться.

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