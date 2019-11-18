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Ставки по ипотеке на новостройки упали ниже 9%

18 ноября 2019

Средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков на 12 ноября снизилась до 9,2%. Такие данные следуют из совместного мониторинга ДОМ.РФ и FrankRG.

Напомним, что из-за нестабильности на финансовых рынках, временного роста инфляции и стоимости фондирования ставки предложения по ипотеке топ-15 банков последовательно выросли с 8,9-9,1% в сентябре 2018 г до 10,6-10,7% к марту 2019 г.

С апреля 2019 года рынок ипотеки вновь вернулся к снижению ставок, отмечает Аналитический центр ДОМ.РФ. За период апрель-ноябрь 2019 года все крупнейшие ипотечные банки последовательно снижали ставки, в среднем на 1,3 п.п. на новостройки и на 1,45 п.п. на готовое жилье.

С начала ноября 2019 года 7 из 15 крупнейших ипотечных банков снизили ставки предложения по ипотеке на новостройки до уровня менее 9%. В их числе Банк ДОМ.РФ, который первым установил ставку на уровне 8,9% для широкого круга заемщиков, а с 28 октября снизил ее до 8,7% - целевого уровня нацпроекта на 2020 год.

Такая динамика ставок связана со снижением уровня фактической и ожидаемой инфляции, стоимости фондирования и ключевой ставки Банка России. Так, по данным на начало ноября доходность 5-ти летних ОФЗ достигла 6,16%, что сопоставимо с минимальными значениями за всю историю наблюдений. Такой уровень был зафиксирован лишь трижды – в 2006, 2007 и 2013 годах. Ключевая ставка Банка России достигла 6,5% (совокупное снижение с июня 2019 – 1,25 п.п.).

Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено, что средний уровень ставок в 2019 году должен составить 8,9%, в 2020 году – 8,7%. Несмотря на то, что по данным Банка России средняя ставка выдачи ипотеки за первые три квартала 2019 года составила 10,2% (9,7% в сентябре), текущие ставки предложения ведущих ипотечных банков уже находятся на уровне целевых показателей будущего года.

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С учетом времени, проходящего от одобрения условий ипотечного кредита до даты фактической сделки (1-3 месяца), ставки предложения отразятся в статистике Банка России в начале 2020 года. ДОМ.РФ ожидает, что уже по итогам января-февраля 2020 года средние ставки выдачи достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений, а по кредитам на новое жилье могут впервые упасть ниже 9% уже в 2019 году.

Более низкие средние ставки по кредитам на первичном рынке объясняются развитием государственной программы семейной ипотеки для семей с двумя и более детьми по ставке не более 6%. По данным за сентябрь 2019 года доля выдачи ипотечных кредитов в рамках программы составила около 25% от общего объема выдачи ипотеки на первичном рынке. Текущие ставки ключевых участников программы ниже 6%: Сбербанк – 5%, ВТБ - 5%, Банк ДОМ.РФ – 4,9%.


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