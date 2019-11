Вывод недели – котик всегда прав

По мнению ИАЦ «Альпари», история кота Виктора стала главной темой в российских социальных сетях на уходящей неделе. Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари», объясняет почему.

– Напомним ее основные моменты. Михаил Галин путешествовал со своим котом Виктором авиационным транспортом из Риги домой во Владивосток. При пересадке в Москве сотрудники “Аэрофлота” зафиксировали перевес в 2 кг. Хозяин котика не захотел отдавать кота в багаж и пошел на хитрость. Он взвесил другого, более худого кота, взятого у друзей, а в самолет пронес Виктора. На прошлой неделе он опубликовал в Facebook описание истории. Национальный авиаперевозчик такого не стерпел и лишил его 370 тыс. бонусных миль, накопленных в течение нескольких лет.

Новость растиражировали пользователи соцсетей. Они оставляли комментарии в поддержку кота, создавали мемы и клеймили «Аэрофлот» за бесчувственность. Юмор также зашкаливал – товарищ Шариков устроился на работу в Аэрофлот и т. д. Удивительно, что политики промолчали. Скоро выборы и защита кота беспроигрышная тема. А вот бизнес не проспал. Коммерсанты стали предлагать Галину бесплатные поездки на такси, зоотовары и т. д. Заметки про кота вышли за рубежом: The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Daily Telegraph.

Конечно, в России Аэрофлот по факту монополист. Группа «Аэрофлот» уже сейчас контролирует более 50% рынка, а к 2023 году эта доля может вырасти до 70%. И кот Виктор вряд ли обрушит ее капитализацию. Однако, история показывает, что у компании явно проблемы с пиаром и шире реакцией на внешние события. То за что в России традиционно ругают чиновничий капитализм и огромные государственные монстры. Просто удивительно, что пиар-служба компании не смогла предугадать реакцию потенциальных потребителей. Котики – это то, чему поклоняется русский сегмент интернета. Котик всегда прав, если котик не прав – смотри пункт первый. По рядовому россиянину проехался каток огромного монстра, который отомстил за 2 лишних килограмма. Все знают, что контрольный пакет национального авиаперевозчика принадлежит государству. А значит и государство в этой истории не очень. Не понимать этого могут только полные «чайники», которых, как мы видим, в России не так мало.

Ну и в заключение, 1993 год, мне было 20 лет, я был студентом третьего курса Государственно Академии Управления. Был у нас предмет такой Предпринимательство. И был там курсовик – бизнес план для малого бизнеса. Лучший курсовик в группе давал экзамен на Отлично автоматом. Защита была публичной и суровой, конкуренция сильная, каждый хотел взять первое место, которое избавляло от нервотрепки в сессию. Я предложил Журнал для собаководов – «Ризеншнауцер». Ризены, особенно щенки, конечно, не котики, но тоже очень симпатичные. Женская половина группы не могла остаться равнодушной, и я взял первое место. Хотя про пиар я тогда читал только в деловых изданиях и мало о нем думал. Бог всем дает мозг, но не всем умение им пользоваться.