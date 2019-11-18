В России предложили сократить время продажи алкоголя

ОНФ предложил пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22:00. Письма направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства. Об этом сообщила газета «Известия».

Инициатива направлена на достижение целей национального проекта «Демография».

Сейчас можно торговать алкоголем с 8:00 до 23:00 по местному времени. При этом региональные власти имеют право ввести дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета реализации спиртного в определенные дни — например, во время проведения массовых мероприятий.

По информации газеты, сейчас предложение о сокращении времени продажи алкоголя обсуждается в Госдуме. Положительного решения по нему пока нет. В то же время Минздрав инициативу поддерживает.

По словам члена центрального штаба ОНФ, депутата ГД Николая Говорина, сокращение времени продажи алкоголя на один час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии опьянения, приблизительно на 9–14%, особенно среди молодежи. Это также позволит сократить и количество ДТП. В ОНФ также рассчитывают, что россияне станут в целом пить меньше алкоголя.