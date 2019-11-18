Иркутская область заняла 51 место в рейтинге регионов с благоприятным рынком труда для пенсионеров

Иркутская область заняла 51 место со значением индекса 40,5 в рейтинге регионов с благоприятным рынком труда для пенсионеров. Индекс характеризует субъекты по возможности для пенсионеров найти достойную работу, их общей экономической активности, абсолютному и относительному уровню зарплаты, а также здоровью и долголетию. Данные приводит «РИА Новости».

Строчкой выше стоит Алтайский край с индексом 40,5. Ниже Архангельская область - 39,4.

Первые места в рейтинге занимают с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург. Их индекс составил 79,9 и 77,1 балла соответственно.

На другом конце рейтинга расположились в основном национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них. Последние четыре строчки заняли Тува, Чеченская Республика, Республика Алтай и Карелия. Индекс привлекательности этих регионов не поднимается выше 28 баллов.

Низкий балл эксперты объясняют, в первую очередь, особенностями климата. Во-вторых,жители этих регионов, выходя на пенсию, стараются уехать в теплые и более комфортные края, поэтому у богатых северных регионов низкие оценки по таким показателям, как доля пенсионеров в структуре населения и доля занятости среди пожилых людей. Кроме того, эти регионы характеризуются низкими зарплатами людей пенсионного возраста относительно заработка остальных работников.