Волатильность рубля упала до 8,4%

По состоянию на 18 ноября она составляет 8,4%, по данным терминала Bloomberg. В декабре 2014 года — январе 2015 года вмененная волатильность достигала 56–57%. Впрочем, в списке самых волатильных валют развивающихся стран рубль по-прежнему остается в десятке лидеров и занимает седьмое место. Сообщает РБК.

Индикатор, по сути, показывает, насколько рынок сейчас спокойный или нервный, пояснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Так называемый индекс страха американского фондового рынка (VIX) также рассчитывается на основе волатильности, которую инвесторы закладывают в опционы на индекс широкого рынка S&P 500.



Значимо более низкая волатильность рубля наблюдалась лишь до 2008 года, когда рубль был более регулируемой валютой, а ЦБ фактически таргетировал стабильность бивалютной корзины, напомнила Евдокимова. ЦБ перестал задавать интервал допустимых значений бивалютной корзины и перешел к режиму свободного плавания рубля в конце 2014 года: с тех пор курс формируется исходя из текущего баланса спроса и предложения на валютном рынке. При свободном плавании рубля его волатильность вряд ли может быть существенно ниже, чем сейчас, считает Евдокимова.