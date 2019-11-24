В центре для детей-инвалидов «Сосновая горка» в Зиминском районе начали применять новые технологии реабилитации

В Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» с. Самара Зиминского района в этом году начали применять новые технологии реабилитации. Об их особенностях главе региона Сергею Левченко рассказала руководитель учреждения Галина Самсонова. Реабилитационный центр Губернатор посетил в рамках рабочей поездки в Зиминский район.

- В «Сосновой горке» разработана инновационная технология «Полиформатная служба сопровождения семей с детьми-инвалидами». В ней сделан акцент на том, что работа с семьей не должна носить разовый характер, а значит должна быть выстроена полноценная система сопровождения семей с деть-инвалидами – система преемственности между учреждениями социального обслуживания Иркутской области, - сказала Галина Самсонова.

Главная цель внедрения новых подходов реабилитации - повысить качество социальных услуг в Иркутской области, в том числе улучшить условия жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Основным видом деятельности учреждения является предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг.

Реабилитацию в центре получают дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 до 17 лет с неврологической, ортопедической патологией и хроническими лор-заболеваниями, а также законные представители детей.

В 2018 году социальные услуги получили 1888 детей и 707 родителей (законных представителей). За 9 месяцев 2019 года социальные услуги получили 1472 ребенка и 511 родителей (законных представителей).

В структуру учреждения входят отделения: приёма детей, медико-социальной реабилитации, физиотерапевтической реабилитации, лечебной физкультуры и массажа, психолого-педагогической реабилитации, иппотерапии, ранней помощи.

В центре созданы условия для социальной реабилитации, которые позволяют вовлечь детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в работу в творческих мастерских по тестопластике, бумагопластике, бисероплетению, вышиванию паетками, квиллингу, хореографии, ИЗО-студии. На занятиях с детьми инструкторы по труду широко используют различные интегрированные техники, которые развивают не только творчество детей, но и мелкую моторику, внимание, воображение, двигательные навыки, усидчивость, трудолюбие.

Особой популярностью у детей пользуется занятия в компьютерном классе. Ребята усваивают основные понятия информатики, знакомятся с новыми информационными технологиями, учатся создавать мультфильмы, фотоколлажи, видеоролики, что способствует профессиональному самоопределению.

Одним из высокоэффективных методов реабилитации для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в центре является иппотерапия, которая оказывает комплексное позитивное воздействие в развитии двигательных, сенсорных, эмоциональных, психологических и социальных способностей. Занятия проходят индивидуально. Во время занятий ведётся врачебный контроль для индивидуального подбора упражнений и регулирования нагрузки.

- Центр «Сосновая горка» обладает большим ресурсным потенциалом реабилитации, который можно использован на всей территории Иркутской области. Дети с ограниченными возможностями требуют особого внимания. Для нас очень важно развивать подобные направления реабилитации. Кроме того, важно оказывать поддержку не только самому ребенку, но и всей семье, в которой он воспитывается, - подчеркнул Губернатор.

В настоящее время на территории центра ведется строительство крытого манежа. По результатам электронного аукциона ОГКУ «УКС Иркутской области» заключил контракт с ООО ФСК «Милана» на сумму 33,1 млн рублей со сроком окончания работ 30 августа 2019 года. Однако сейчас готовность объекта составляет 20 %: выполнена фундаментная плита, завезены металлоконструкции здания манежа, ведется монтаж металлоконструкций каркаса. Завершение основных работ планируется осуществить в текущем году, полное завершение работ, включая благоустройство, планируется завершить во втором квартале 2020 года. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить контроль за строительством манежа.

В следующем году в областном бюджете предусмотрены средства на реконструкцию очистных сооружений центра с целью доведения степени очистки сточных вод до нормативных показателей. Реконструкцию глава взял под личный контроль. сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.