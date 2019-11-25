ПСБ банк снизил ставки по большинству ипотечных программ

ПСБ снизил ставки по ипотеке в среднем на 0,4 процентных пункта. Новые условия действуют для программ на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, апартаментов и загородную недвижимость. Одновременно ПСБ запустил сразу несколько акций по ипотеке и предлагает клиентам выгодные ставки по ряду программ.

Минимальная ставка по кредитам на покупку недвижимости в новостройке теперь составляет 7,99% годовых при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 7 млн руб. для Москвы и Московской области, от 5 млн руб. — для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 3,5 млн руб. — для регионов. Самая выгодная ставка при покупке квартиры на вторичном рынке — от 8,4% — для зарплатных клиентов банка и по программам партнеров сегмента «Platinum» при подписании кредитного договора в первые 30 дней после получения положительного решения по кредиту. Ставки действуют до 31 января 2020 года включительно.

Также ПСБ снизил ставки по кредитам на покупку апартаментов и загородной недвижимости. Минимальная ставка по ссудам на покупку апартаментов на первичном и вторичном рынках составит от 8,9% для зарплатных клиентов банка и по программам партнеров сегмента «Platinum». Ставка при покупке загородной недвижимости на первичном и вторичном рынках — от 10,1% для зарплатных клиентов банка и по программам партнеров сегмента «Platinum».

ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России, перечень компаний-партнеров доступен на сайте банка. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться сервисом заказа оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru.

Подробно ознакомиться с условиями по ипотечным программам ПСБ вы можете на сайте.