Россельхозбанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Кредитинвест»

25 ноября 2019 АО «Россельхозбанк» приступает к приему заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Кредитинвест» в республике Дагестан.
Выплаты производятся на основании Агентского договора с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на осуществление выплат страхового возмещения вкладчикам физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям.
Россельхозбанк осуществляет страховые выплаты по вкладам в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» в связи с наступлением страхового случая. Возмещение по вкладам выплачивается в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1 400 000 руб. в совокупности.
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить на сайте РСХБ, по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.