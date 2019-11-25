Россельхозбанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Кредитинвест»

25 ноября 2019 АО «Россельхозбанк» приступает к приему заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Кредитинвест» в республике Дагестан.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.