Путеводитель по национальному парку выпустило «Заповедное Прибайкалье»

«Заповедное Прибайкалье» к своему пятилетию выпустило туристический путеводитель по национальному парку. Сборник включает в себя описание десяти маршрутов, доступных для туристов, в том числе, два самых популярных из них – «Листвянка – Большое Голоустное» (ББТ) и «Север острова Ольхон». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Каждый маршрут имеет краткое описание с красочными фотографиями, инфографику и условные обозначения, подсказывающие туристам о расположении смотровых площадок, опасных мест и территорий, где могут встречаться дикие звери.

Сборник маршрутов выпустили тиражом в 2000 экземпляров. Издание можно будет приобрести в лесничествах и визитных центрах, также путеводители планируется бесплатно раздавать волонтерам, которые помогают работе Прибайкальского нацпарка.