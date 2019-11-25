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Путеводитель по национальному парку выпустило «Заповедное Прибайкалье»

25 ноября 2019

«Заповедное Прибайкалье» к своему пятилетию выпустило туристический путеводитель по национальному парку. Сборник включает в себя описание десяти маршрутов, доступных для туристов, в том числе,  два самых популярных из них – «Листвянка – Большое Голоустное» (ББТ) и «Север острова Ольхон». Об этом сообщили в пресс-службе организации. 

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Каждый маршрут имеет краткое описание с красочными фотографиями, инфографику и  условные обозначения, подсказывающие туристам о расположении смотровых площадок, опасных мест и территорий, где могут встречаться дикие звери. 

Сборник маршрутов выпустили тиражом в 2000 экземпляров. Издание можно будет приобрести в лесничествах и визитных центрах, также путеводители планируется бесплатно раздавать волонтерам, которые помогают работе Прибайкальского нацпарка.


/ СИА /
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