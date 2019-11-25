Будущие инженеры Иркутска разработали цифровые решения для Дальнего Востока

Будущие инженеры Барнаула, Иркутска и Томска представят Сибирский федеральный округ на финале Осеннего кубка Чемпионата «CASE-IN» в Москве. Сообщает пресс-служба Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

Команды Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Иркутского национального исследовательского технического университета и Национального исследовательского Томского государственного университета вышли в финал Осеннего кубка Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» − соревнований, входящих в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

В ходе Осеннего кубка студенты вузов России и стран СНГ решают инженерные кейсы по актуальным проблемам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Осенний кубок Чемпионата «CASE-IN» посвящен единой теме сезона 2019 года «Цифровая трансформация».

В отборочном этапе Осеннего кубка Чемпионата «CASE-IN», который прошел в Сибирском федеральном округе, приняли участие 50 команд вузов региона, ведущих подготовку по инженерным специальностям.

Участники соревнований представили решения кейса «Цифровые перспективы развития Дальнего Востока». Они выбрали перспективные энергетические проекты в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и разработали перечень цифровых решений для инновационного развития избранного производственного проекта. Также студенты обосновали безопасность производственных процессов и экономическую эффективность своих решений.