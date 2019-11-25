Для предприятий Иркутска объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление

В Иркутске объявлен смотр-конкурс по лучшему праздничному оформлению предприятий сферы потребительского рынка к Новому 2020 году. Об этом сообщила администрация.

В нем могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели из сфер розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Для этого необходимо подать заявку в департамент потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска с 25 ноября по 13 декабря.

Участников оценит специальная комиссия с 16 по 27 декабря. Будет учитываться оформление фасада, витрин и входных групп, торговых залов и рядов, прилегающей территории предприятия, доступность объекта, дизайн форменной одежды и внешний вид обслуживающего персонала, предложение подарочных наборов, сувениров, товаров с новогодней атрибутикой и даже наличие новогодних скидок, промо акций и программ лояльности. При этом важно использовать концепцию праздничного оформления города.

Награждение победителей состоится 30 декабря.