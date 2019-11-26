БайкалИнвестБанк профинансировал инвестпроект по строительству электрической подстанции

Совместный инвестиционный проект с ЗАО «Технографит» по строительству электрической подстанции на 25 МВт успешно завершился в г. Вязьма Смоленской области. Введение в действие этого объекта позволит многократно увеличить производство мелкозернистого графита, полный цикл производства которого налажен на базе ЗАО «Технографит».

«Технология производства искусственного графита требует больших энергозатрат. Необходимость строительства собственной подстанции была обусловлена планами по расширению производства графита. На этот материал наблюдается стабильно высокий спрос как на отечественном рынке, так и за рубежом. Предприятий по его производству насчитываются единицы. Проект успешно реализован благодаря финансовому участию надежного партнера АО «БайкалИнвестБанк», который по-деловому подошел к решению наших задач. Мы настроены на дальнейшее плодотворно сотрудничество с Банком. На сегодняшний день мы уже готовы для обсуждения новых планов и проектов, связанных с расширением объемов производства.» - отметил генеральный директор ЗАО «Технографит» Александр Клименко.

«Хочется отметить высокую степень ответственности партнерских отношений со стороны ЗАО «Технографит». Они всегда были открыты к диалогу, сотрудничество с такими партнерами неизбежно приводит к отличному результату. АО «БайкалИнвестБанк» желает компании ЗАО «Технографит» процветания, дальнейшего развития, успешной реализации новых проектов!» – прокомментировала управляющий Операционным офисом «Смоленск» Надежда Хубулова.