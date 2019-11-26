В Приангарье не выявили нарушений в использовании федеральных средств, предназначенных для пострадавших от наводнения

В использовании федеральных средств, направленных пострадавшим от наводнения в Иркутской области, нарушений не выявлено. Об этом сообщает региональное правительство.



На приобретение жилья и проведение капремонтов из федерального бюджета выделили 14 млрд рублей. Сегодня освоено 9,57 млрд рублей. На эту сумму оплачено 3293 свидетельства. Всего же выдано 6466 свидетельств.



Проверку использования федеральных средств провело Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Специалистов интересовало соблюдение условий, целей и порядка использования средств федерального бюджета. Проверки прошли в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства.