Иркутские студенты решали кейсы крупных компаний

В Иркутске прошел финальный этап областного конкурса молодежных инновационных проектов, участие в нем приняли более 50 студентов местных вузов и ссузов. Три проекта были представлены учащимися 9-10 классов иркутских школ. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Проекты участников конкурса – это кейсы от компаний и организаций региона. Для решения были представлены актуальные производственные, технические, экономические задачи. Например, нужно было решить задачу по предотвращению гидратообразования в нефтяных и газовых скважинах при их эксплуатации. Всего на конкурс было представлено 40 кейсов от Иркутской нефтяной компании, ООО «Газпродобыча Иркутск», Фармасинтез, Связьтранзит, ВСЖД, ИНЦ СО РАН, ИРНИТУ.