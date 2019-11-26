Иркутские студенты решали кейсы крупных компаний

В Иркутске прошел финальный этап областного конкурса молодежных инновационных проектов, участие в нем приняли более 50 студентов местных вузов и ссузов. Три проекта были представлены учащимися 9-10 классов иркутских школ. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Проекты участников конкурса – это кейсы от компаний и организаций региона. Для решения были представлены актуальные производственные, технические, экономические задачи. Например, нужно было решить задачу по предотвращению гидратообразования в нефтяных и газовых скважинах при их эксплуатации. Всего на конкурс было представлено 40 кейсов от Иркутской нефтяной компании, ООО «Газпродобыча Иркутск», Фармасинтез, Связьтранзит, ВСЖД, ИНЦ СО РАН, ИРНИТУ.
Новости
Иркутские студенты решали кейсы крупных компаний26 ноября 2019
В Иркутске прошел финальный этап областного конкурса молодежных инновационных проектов, участие в нем приняли более 50 студентов местных вузов и ссузов. Три проекта были представлены учащимися 9-10 классов иркутских школ. Об этом сообщили в региональном правительстве.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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