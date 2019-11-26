Более 60 заявлений на получение субсидий подали предприниматели Тулуна и Нижнеудинска

Заявления на субсидию в 1,5 млн рублей подали более 60 пострадавших от наводнения предпринимателей Тулуна и Нижнеудинска, 30 человек пришли на первичную консультацию. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области.

Субсидия предоставляют на компенсацию уже понесенных затрат по восстановлению имущества. Так, предприниматели могут направить субсидии на ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, внесение платы по договорам аренды нежилых помещений.

Заявителю необходимо:

сделать описательную часть своей компании,

предоставить финансовый план и маркетинговое сопровождение проекта,

документально подтвердить намерение потратить средства в том или ином направлении.

Например, если речь идет о покупке оборудования, то в наличии должен быть договор поставки с поставщиком, счет, счет-фактура. Кроме того, предприниматель, претендующий на субсидию, должен взять на себя обязательства по налоговым отчислениям, созданию новых рабочих мест и непрерывному ведению деятельности по месту создания предприятия в течение двух лет.

А это значит, что в течение этих двух лет бизнесмен обязан будет отчитываться перед государством по всем принятым на себя обязательствам. - отметила начальник управления развития предпринимательства министерства Татьяна Макарычева.

До 29 ноября сотрудники министерства экономического развития Иркутской области и представители институтов развития бизнеса ведут прием в Тулуне в здании МФЦ «Мои документы» (ул. Ленина, 83, второй этаж), в Нижнеудинске в городской администрации (ул. Ленина, 40, каб.1)