ВЦИОМ: Более половины россиян пользуются видеохостингом YouTube ежедневно

Цифровизация тесно проникла в досуг современных россиян. Всё чаще наши соотечественники проводят время на интернет-ресурсах и развлекательных платформах. Более половины опрошенных (58%) являются пользователями видеохостинга YouTube. Пишет в своем исследование ВЦИОМ.

Четверть россиян пользуются им практически ежедневно — 25%, а каждый пятый (19%) — несколько раз в неделю. Не реже нескольких раз в месяц используют YouTube 8% респондентов, не менее одного раза в полгода — 7%. Не пользуется сервисом каждый пятый россиянин (20%), что сопоставимо с долей тех, кто в целом не пользуется Интернетом (22%).

Чаще пользуются YouTube мужчины (67%), причем треть говорят, что используют видеохостинг ежедневно (33%). Также доля пользователей выше среди россиян младших возрастов: 18-24 лет (88%) и 25-34 лет (90%).

Среди старших поколений использование YouTube распространено в меньшей степени, но охватывает более половины аудитории тех, кому от 35 до 44 лет (73%) и от 45 до 59 лет (51%).

Среди пожилых сограждан старше 60 лет использует YouTube каждый четвертый — 25%.

Наиболее популярный контент среди пользователей YouTube — музыкальные видео, фильмы, ролики, связанные с культурой и искусством (30%).

Большую долю потребляемого контента составляют юмористические видео (23%). В сферу интересов россиян также входят видео, связанные с семьей, домом и воспитанием детей (16%), спортом или фитнесом (14%), общественно-политической жизнью (14%).

В топ-10 — ролики о технике и технологиях (13%), путешествиях (13%), образовании (в том числе изучении языков) (12%), а также о красоте и здоровье (10%).

Таким образом, несмотря на развлекательную направленность видеохостинга, YouTube привлекает россиян, интересующихся и условно «неразвлекательным» контентом — темами саморазвития и образования, как физического, так и когнитивного.