Новый ГОК в Иркутской области намерены построить китайский инвестор и «Челябинский трубопрокатный завод»

Группа «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и китайская Baotou Steel 25 ноября заключили соглашение о стратегическом партнерстве по проекту строительства горнообогатительного комбината в Нижнеудинском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Вчера два металлургических холдинга РФ и КНР - "Челябинский трубопрокатный завод" и компания Inner Mongolia Baotou Steel - подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках реализации проекта по строительству ГОК на базе месторождения редких металлов в Иркутской области", - сказал он.

На открывшемся в Пекине шестом заседании Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству он заявил, что разработка Зашихинского месторождения позволит покрыть на 100% потребности российских заводов в танталовом сырье и существенную часть потребностей в ниобии. Сейчас легирующие добавки ниобий и тантал, используемые в производстве морозоустойчивых сталей, нефтяных и газовых труб большого диаметра, поставляются из-за рубежа.

Напомним, ранее сообщалось о реализации инвестиционного проекта «Строительство горно-металлургического комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения». Помимо него предполагается создать химико-металлургический завод для переработки химических концентратов и выпуска чистых и высокочистых пентоксидов ниобия и тантала.