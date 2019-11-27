Дальневосточный банк вошел в ТОП-20 российских банков по рентабельности

Дальневосточный банк вошел в ТОП-20 российских крупнейших банков по рентабельности на 01 октября 2019 года, сообщает РИА Рейтинг. В рейтинге, опубликованном агентством, представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям, на долю которых приходится 97 % активов российской банковской системы. По мнению экспертов, высокая рентабельность – один из основных показателей эффективной работы финансового института.

Отметим, что Дальневосточный банк, основанный 20 ноября 1990 года, является универсальным банком, занимающим ведущие позиции на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири. Так, по ряду ключевых показателей, Дальневосточный банк входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА», а его филиальная сеть насчитывает более 30 точек присутствия в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Иркутской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, республиках Хакасия и Бурятия.