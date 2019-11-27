72% россиян рассматривают возможность перехода на фриланс

Большинство россиян старше 18 лет (72%) рассматривают возможность отказа от работы с оформлением в штат и перехода на фриланс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование НПФ Сбербанка и сервисом «Работа.ру».

При этом 27% респондентов назвали такой шаг «очень вероятным». Полностью исключили возможность своего превращения во фрилансера только 8% участников опроса.

Как считает генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий, настроения россиян отвечают мировому тренду.

«В современной экономике формы занятости становятся все более гибкими. По прогнозам, через 10–20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будут работать на фрилансе», — отметил Зарецкий.

Как показал опрос, уже сейчас треть россиян занимаются подработкой, которая позволяет причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка. Из них каждых шестой (17%) зарабатывает таким образом более 40 тыс. руб. в месяц, еще 9% — 30–40 тыс. руб., 13% — 20–30 тыс. руб., 21% — 10 тыс. руб., а 40% — менее 10 тыс. руб.





