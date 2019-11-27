В Братске завершили установку игровых комплексов от РУСАЛа

Восемь оригинальных игровых комплексов установили во дворах Центрального, Падунского и Правобережного районов в рамках соглашения между РУСАЛом и администрацией Братска. Как сообщили в БСТ, 27 ноября работу принимала работу специальная комиссия, состоящая из металлургов и представителей профильных комитетов мэрии.

- Мы приняли все площадки. Но на этом работа не будет остановлена. В следующем году мы планируем завершить работы, связанные с планировкой территорий. Есть еще места, где нужно подсыпать, привести в соответствие, - сказала финансовый директор БрАЗа Наталья Скачкова.

Финансирование на доведение до совершенства новых игровых комплексов уже утверждено. Весной следующего года на площадках обновится покрытие, и там, где будет необходимо, появятся ограждения.