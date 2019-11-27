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Кадеты, пострадавшие в ДТП в Иркутской области, находятся в удовлетворительном состоянии

27 ноября 2019

Пострадавшие в аварии воспитанники Усольского гвардейского кадетского корпуса находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает министерство здравоохранения Иркутской области. Пострадавшие, среди которых девять учащихся 2006 года рождения и водитель доставлены в приемное отделение Усольской городской больницы. На месте происшествия работало три бригады скорой помощи. Состояние водителя оценивается как средней степени тяжести.  Сейчас медики проводят полное обследование поступивших.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором ехали кадеты, произошла сегодня в 16.55 в Усольском районе на 1715 км трассы Р-255. Всего в автобусе находилось 17 воспитанников кадетского корпуса и сопровождающие, которые возвращались с экскурсии в Ангарске. Поездка учащихся была согласована с Госавтоинспекцией.  На пересечении дороги в районе поселка Тельма на встречу автобусу выехал легковой автомобиль.

В настоящее время проводится расследование происшествия, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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