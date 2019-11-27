Кадеты, пострадавшие в ДТП в Иркутской области, находятся в удовлетворительном состоянии

Пострадавшие в аварии воспитанники Усольского гвардейского кадетского корпуса находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает министерство здравоохранения Иркутской области. Пострадавшие, среди которых девять учащихся 2006 года рождения и водитель доставлены в приемное отделение Усольской городской больницы. На месте происшествия работало три бригады скорой помощи. Состояние водителя оценивается как средней степени тяжести. Сейчас медики проводят полное обследование поступивших.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором ехали кадеты, произошла сегодня в 16.55 в Усольском районе на 1715 км трассы Р-255. Всего в автобусе находилось 17 воспитанников кадетского корпуса и сопровождающие, которые возвращались с экскурсии в Ангарске. Поездка учащихся была согласована с Госавтоинспекцией. На пересечении дороги в районе поселка Тельма на встречу автобусу выехал легковой автомобиль.

В настоящее время проводится расследование происшествия, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.