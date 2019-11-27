Сбербанк получил премию TAdviser за интеграционное решение Fintech API

По итогам национальной премии TAdviser за достижения в сфере IT в корпоративном секторе методы интеграции Сбербанка были признаны лучшим решением в номинации «Цифровая экосистема». Все они объединены под названием Fintech API и позволяют обеспечить бесшовную интеграцию с сервисами от финтех-компаний и host-2-host-интеграцию с ERP­-системами.

Fintech API Сбербанка — это технологии, благодаря которым стало возможным объединить банковские и небанковские продукты и услуги на одной онлайн-платформе, реализовать единую бесшовную авторизацию в партнерских сервисах, мгновенный обмен платежными данными, интеграцию учетных систем бизнеса с интернет-банком. Под эгидой одного решения объединены механизм бесшовной авторизации SberBusiness ID, подписание согласия клиента на передачу данных, методы выставления и оплаты счетов, методы получения информации по счетам и операциям, методы работы с зарплатным проектом, реестры задолженностей и платежей, методы работы с международными платежами, корпоративные подписки на услуги.

Благодаря этому клиенты Сбербанка, использующие традиционные банковские сервисы и новые нефинансовые сервисы в Сбербанк Бизнес Онлайн, могут безопасным, быстрым и удобным способом работать с данными, оплачивать услуги, авторизовываться в B2B-сервисах и автоматизировать рутинные процессы.

Так, например, подключившись к банку однажды и настроив синхронизацию со своей системой бухгалтерского учета, компании-клиенты Сбербанка могут направлять в банк зарплатные реестры на исполнение без дополнительного экспорта и импорта документов через банк-клиент. Ранее в крупных корпорациях операция по выгрузке реестров из учетной системы и загрузке в банк-клиент вручную могла занимать целый рабочий день.

Сергей Паршиков, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Fintech API Сбербанка является наиболее развитым на отечественном рынке сразу по нескольким показателям: количеству продуктовых методов, возможностям подключения, скорости работы, количеству интегрированных продуктов, услуг, сервисов и клиентов. Еще пару лет назад примером для финтех-компаний всего мира была кнопка ʺВойти через Facebookʺ. Сегодня корпоративным клиентам Сбербанка доступны такие возможности, как ʺвойти через Сбербанк Бизнес Онлайнʺ или ʺоплатить через Сбербанк Бизнес Онлайнʺ, автоматизировать работу с зарплатными ведомостями, рублевыми и валютными платежами, реестрами поставщиков услуг — и все это благодаря технологиям, разработанным специалистами банка. В стремлении обеспечить наилучший клиентский опыт мы создали цифровую инфраструктуру, благодаря которой Сбербанк Бизнес Онлайн стал платформой сервисов и услуг для бизнеса на любом этапе жизни компании».

Посредством Fintech API в интернет-банк Сбербанка интегрировано более 40 сервисов для предпринимателей. На сегодняшний день более 50 000 клиентов используют продукты, сервисы и услуги, интегрированные через Fintech API. Сервис обрабатывает более 2 млн технических запросов в сутки.

Национальная премия TAdviser учреждена одноименным изданием и присуждается за достижения в сфере информационных технологий в корпоративном секторе.